Trabzonspor\'dan ayrılık açıklaması: Enis Destan gidiyor

Süper Lig devi Trabzonspor'un Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, gelecek sezon öncesinde devam eden transfer çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

''ORTA SAHAYA İKİ TRANSFER''

Orta saha bölgesine iki transfer yapılacağını dile getiren Zeyyat Kafkas, "Transfer çalışmalarına ocak ayında başladık ve ilk etapta 4 oyuncu transfer ettik. Sezon sonunda da 3 oyuncu transfer ettik. Şimdi orta sahaya iki transfer yapacağız. Bugün itibariyle önemli görüşmeler yaptık. Devam ediyoruz. Şartlar oluşmak üzere. Birkaç gün içerisinde iki orta saha ve hocanın istediği transferleri oluşturacağız. Hiçbir yabancı oyuncu Türkiye'ye koşarak gelmiyor. Bunun birçok parametresi var. Ama Trabzonspor, büyük bir kulüp. Biz gelmeyenin kaybı olduğunu düşünüyoruz. Elimizde çok iyi bir kadro var. Kısa sürede bu konuda bir gelişme elde edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

''1-2 GÜN İÇİNDE AYRILACAK''

Enis Destan'ın takımdan ayrılacağını açıklayan Kafkas, "Enis Destan için gelişme var. 1-2 gün içinde transferi gerçekleşecek. 3-4 oyuncumuza teklif var. Bunları değerlendiriyoruz. Gençlere teklif var. Gidip, oynamalarını önemsiyoruz. Hepsini değerlendiriyoruz. Hocamızla birlikte karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.