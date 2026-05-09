Trabzonspor'dan Derbi Galibiyeti

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor'un genç futbolcusu Salih Malkoçoğlu, "büyük" maçları her zaman kazanmak istediklerini belirterek, iyi bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok önemli bir maçı geride bıraktıklarını belirten bordo-mavili futbolcu, "Sezon sonuna geldik. Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşmaları hep önemli maçlardır. Buraya eksik geldik. Trabzonspor olarak hedefimiz her zaman üç puan. Üç puanı da aldık. Hocam da bana güvendi. Tekrardan forma şansı verdi. 90 dakika mücadele ettim. Ben her zaman kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince takıma destek çıkmaya çalışıyorum. Bugün de bunu yaptığıma inanıyorum." diye konuştu.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin kendisine söylediği taktikleri yapmaya çalıştığının altını çizen Salih, "UEFA Gençlik Ligi'nde geçen sene çok güzel bir seneydi. Bugün de altyapıdan arkadaşlarla beraber sahadaydık. Her zaman üstüne koyarak devam etmeye çalışıyorum. Her zaman ekstra çalışmalarımı yapıyorum. Hocamın söylediklerini yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Salih Malkoçoğlu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Derbiler Trabzonspor için önemli maçlar. Her zaman kazanmak istediğimiz, daha istekli olduğumuz karşılaşmalar. Bu maçları her zaman almaya çalışıyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Bizim için güzel oldu. Üç puan gayet iyi oldu."

Trabzonspor formasını giydiği sürece elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını ifade eden genç orta saha oyuncusu, "A takımda oynadığım maçları daha çok stoper ağırlıklı oynadım. Ben hem orta sahada hem stoperde kendimi rahat hissediyorum. Her bölgede elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." diyerek konuşmasını tamamladı.