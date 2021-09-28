Üye Girişi
Trabzonspor: "Tüm futbol ailesi adına utanıyoruz" - Son Dakika

Trabzonspor: "Tüm futbol ailesi adına utanıyoruz"

28.09.2021 16:59
Trabzonspor:

Trabzonspor, Alanyaspor ile oynanan maçta Hüseyin Türkmen'e çıkan kırmızı karta tepki gösteren bir açıklama yayımladı.

Trabzonspor, Alanyaspor ile oynanan maçta Hüseyin Türkmen'e çıkan kırmızı karta tepki gösteren bir açıklama yayımladı.

Bordo mavili kulüp, Aytemiz Alanyaspor ile dün akşam oynanan maçta Hüseyin Türkmen'e çıkan kırmızı karta tepki gösterdi. Trabzonspor'dan Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu imzasıyla yapılan açıklada şu ifadelere yer verildi:

"Dün oynadığımız Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında futbolcumuz Hüseyin Türkmen'e kırmızı kart göstererek müsabakanın seyrine doğrudan etki eden Halis Özkahya hakkında yeniden açıklama yapma gereği doğmuştur.

Kulübümüz; 7 Mart 2020 Cumartesi günü oynadığımız Gaziantep FK karşılaşmasında Abdülkadir Ömür'ün nizami golünü iptal ederek futbolcularımızın emeğine, camiamızın sevincine ve kulübümüzün kasasına göz diken Halis Özkahya hakkında yaptığı açıklamada "Türk futbolunun yüz karası" nitelendirmesinde bulunmuş ve devamında "O başta olmak üzere, MHK içerisinde bir başka kişi, grup veya zümreye aidiyet hisseden herkes Türk futbolundan acilen el çektirilmeli ve def edilmelidir!" demiştir.

Özellikle bilinmesini isteriz ki; yaklaşık 570 günlük sürenin ardından Halis Özkahya'yı yeniden Trabzonsporumuzun maçına verme cüreti gösteren MHK utanmasa bile, bizler Trabzonspor Kulübü olarak yaptığımız bu açıklamanın doğruluğundan, haklılığından ve bir kez daha tüm Türkiye'nin gözleri önünde tescillenmesinden utanıyoruz!

Futbola emek veren herkes adına, saha içi ve saha dışında alın teri döken tüm futbol ailesi adına utanıyoruz!

Bizler için dün oynadığımız Alanyaspor karşılaşmasında Hüseyin Türkmen'i haksız bir kırmızı kartla oyun dışı bırakarak bir kez daha futbolcularımızın emeğine, camiamızın sevincine ve kulübümüzün kasasına göz diken "Türk futbolunun yüz karası Halis Özkahya" sadece bir figürandan başkası değildir.

Kulübümüz; yine aynı tarihte yaptığı açıklamada "Trabzonspor Kulübü olarak mücadelemiz bu sistemle, bu sistemin ahlaksızlık çarkını döndürmeye çalışan odaklarla ve her bir çarkın içinde kendine yer edinmiş aşağılık ve asalak bireylerledir!" demiştir.

Tekrar ediyoruz; Trabzonspor Kulübü olarak bizim kavgamız hırsızları barındıran, kollayan, güçlendiren ve kullanan bu zihniyetledir. Yüzüne tükürülmesine rağmen "Ya Rabbi Şükür" diyecek kadar yüzsüz insanlarla ve hala bu insanları hakem camiası içerisinde barındıran karanlık odaklarladır.

Bizler biliyor ve görüyoruz ki; Halis Özkahya bu sistem içerisinde yalnız değil. O'nu görevlendiren, O'nu harekete geçiren, O'nu yöneten ve yönlendiren birileri var. Bu karanlık sistem içerisinde kendine yer edinmiş, Trabzonspor'un yükselişine ket vurmaya çalışan ve kapalı kapılar ardına saklanıp alçakça planlar yapan birileri var.

Ancak, onlar da bilmeli ki; Karşılarında yönetimiyle, teknik direktörüyle, futbolcusu ve taraftarıyla tek yürek şampiyonluk yolunda ilerleyen bir Trabzonspor camiası var!

Herkesi büyük bir dikkatle bu gerçekleri anlamaya davet ediyor, kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz." - TRABZON

Trabzonspor: Tüm futbol ailesi adına utanıyoruz
Trabzonspor: Tüm futbol ailesi adına utanıyoruz

Aytemiz Alanyaspor, Hüseyin Türkmen, Halis Özkahya, Trabzonspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor: 'Tüm futbol ailesi adına utanıyoruz' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Korkunç kaza can aldı! Motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı 17:26 Korkunç kaza can aldı! Motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı Hakan Baş ve Bensu Soral resmen boşanma kararı aldı! Avukatlarına talimat bile verdiler 17:24 Hakan Baş ve Bensu Soral resmen boşanma kararı aldı! Avukatlarına talimat bile verdiler Fahriye Evcen, 17:21 Fahriye Evcen, "Alparslan Büyük Selçuklu" setinden fotoğraf paylaştı
Taksici 17:19 Taksici "Uzak" diyerek taksiye almadı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek 17:04 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 28 Eylül 2021 16:56 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 28 Eylül 2021
Ahmet Çakar, Ajax-Beşiktaş maçı skor tahminiyle taraftarın tepkisini çekti 16:08 Ahmet Çakar, Ajax-Beşiktaş maçı skor tahminiyle taraftarın tepkisini çekti Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış 15:59 Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış

Son Dakika Haberleri
17:24 Hakan Baş ve Bensu Soral resmen boşanma kararı aldı! Avukatlarına talimat bile verdiler
17:20 Fahriye Evcen, "Alparslan Büyük Selçuklu" setinden fotoğraf paylaştı
17:19 Taksici "Uzak" diyerek taksiye almadı
17:03 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek
16:57 Süper Lig'de sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları
16:56 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 28 Eylül 2021
16:48 CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Odabaşıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
16:28 Prof. Dr. Aziz Sancar, yerli otomobil TOGG'u test etti! Aracın bomba bir özelliği daha ortaya çıktı
16:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Kovid-19 Zirvesi'ne videolu mesaj: Daha güçlü bir dünya için yerimizi almaya hazırız
16:07 Ahmet Çakar, Ajax-Beşiktaş maçı skor tahminiyle taraftarın tepkisini çekti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'ye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'ye "Ülkü Ocakları" tepkisi: Lanetliyoruz         
17:28
TEKNOFEST'te 6 günde 15 bin TL maliyetle yaptıkları elektrikli araçla kupa aldılar TEKNOFEST'te 6 günde 15 bin TL maliyetle yaptıkları elektrikli araçla kupa aldılar         
17:26
Ceren Özdemir'in katiline yakalandığı sırada polislere saldırması sebebiyle 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi Ceren Özdemir'in katiline yakalandığı sırada polislere saldırması sebebiyle 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi         
17:23
Trabzonspor'dan çok sert Halis Özkahya tepkisi: Türk futbolunun yüz karası Trabzonspor'dan çok sert Halis Özkahya tepkisi: Türk futbolunun yüz karası         
17:21
Bakan Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! Fahiş fiyat artışının önüne geçmek için Bakan Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! Fahiş fiyat artışının önüne geçmek için "Erken Uyarı Sistemi" geliyor         
17:08
Süper Lig'de sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları Süper Lig'de sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları         
16:57
Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor         
16:55
Günde 2 kiloya yakın inşaat molozu yiyor! Genç kadının anlattıkları ekran başındakileri hayrete uğrattı Günde 2 kiloya yakın inşaat molozu yiyor! Genç kadının anlattıkları ekran başındakileri hayrete uğrattı         
16:05
Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi         
15:48
Kadıköy'de bu evi görenler şaşkına uğruyor! Kapısız 'Fransız balkon' hayrete düşürüyor Kadıköy'de bu evi görenler şaşkına uğruyor! Kapısız 'Fransız balkon' hayrete düşürüyor         
15:31
Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacak         
15:28
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı         
15:12
Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi         
15:07
Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın         
15:00
Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti         
14:43
Fuhuş yapan kadınlar, gözaltına alınınca deliye döndü: Enayi çok, dolandırıyoruz bizde ne yapalım? Fuhuş yapan kadınlar, gözaltına alınınca deliye döndü: Enayi çok, dolandırıyoruz bizde ne yapalım?         
14:30
WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak         
11:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 17:32:59. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor: "Tüm futbol ailesi adına utanıyoruz" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement