Trabzonspor\'dan Kadro Dışı Açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Orsic, Denswil, Bardhi ve Umut Bozok'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde:
"Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in bugün (10.11.2024) gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonucunda Profesyonel futbolcularımız Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un, performanslarını arttırmaya yönelik olarak takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verilmiştir."
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