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Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Muhmut Ören Divan Başkanlık Kurulu'nda adaylığını açıkladı - Son Dakika
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Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Muhmut Ören Divan Başkanlık Kurulu'nda adaylığını açıkladı

Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Muhmut Ören, 2 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu'nda başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Ören, kulübün birlik ve beraberliğini pekiştirerek, kuruluş felsefesine ve geleneklerine sahip çıkma hedefiyle aday olduğunu belirtti.

Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Muhmut Ören Divan Başkanlık Kurulu\'nda adaylığını açıkladı
24.01.2024 - 11:32,  Güncelleme: 11:33
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Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Muhmut Ören, 2 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu'nda başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Mahmut Ören, yaptığı yazılı açıklamada, "Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu'nun 2 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan genel kurulu'nda, birlik ve beraberliğini pekiştirerek, kulübümüzün kuruluş felsefesine, temel ilkelerine ve geleneklerine sahip çıkma hedefi ile Divan Başkanlık Kurulu başkanlığına adaylığımı açıklamaktan onur duyuyorum. Adaylığım ile ilgili düşüncelerimi önümüzdeki günlerde arkadaşlarımla birlikte yapacağımız basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşacağız" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Muhmut Ören Divan Başkanlık Kurulu'nda adaylığını açıkladı - Son Dakika
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