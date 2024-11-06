Trabzonspor Deplasmanda Galibiyet Arıyor - Son Dakika
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Trabzonspor Deplasmanda Galibiyet Arıyor

Trabzonspor, 9 Kasım'da Çaykur Rizespor'la karşılaşarak, deplasmandaki ilk galibiyetini hedefliyor.

06.11.2024 11:16
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Trabzonspor, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Bordo-mavili takım, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 5 maçtan 4 beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı, galibiyet elde edemedi.

Deplasman maçlarında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor ile berabere kalan Trabzonspor, Göztepe'ye ise mağlup oldu.

Bordo-mavili ekip, dış saha maçlarında kazanabileceği 15 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırabildi.

Ligde 12 puanı bulunan Trabzonspor, evindeki maçlarda ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı.

3 çalıştırıcı da galibiyet alamadı

Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı 5 lig maçında 3 farklı teknik adam görev yaptı.

Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde konuk olduğu Net Global Sivasspor karşısından 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Ligde bir sonraki dış saha maçında ikas Eyüpspor ile karşılaşan bordo-mavili takım, geçici olarak takımın başında sahaya çıkan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde İstanbul'dan golsüz beraberlikle döndü.

Daha sonra 5. kez takımın başına getirilen Şenol Güneş ile 3 deplasman maçı oynayan Trabzonspor, bu müsabakalardan da galibiyet çıkaramadı. Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Gaziantep FK ile 0-0 ve Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Göztepe'ye 2-1 yenildi.

Deplasmanda sadece 2 oyuncu gol attı

Trabzonspor, Süper Lig'de deplasman müsabakalarında gol atmakta zorlanıyor.

Bordo-mavililer dış sahadaki 5 maçın 3'ünde skor üretmezken, 2'sinde ise sadece birer kez ağları havalandırdı.

Trabzonspor'un deplasman maçlarındaki iki golünü de santrfor Simon Banza kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Deplasmanda Galibiyet Arıyor - Son Dakika

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