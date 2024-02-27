Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan Adayı Mahmut Ören, Divan Başkanlığı Seçimlerine Katıldığını Açıkladı - Son Dakika
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Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan Adayı Mahmut Ören, Divan Başkanlığı Seçimlerine Katıldığını Açıkladı

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan Adayı Mahmut Ören, Divan Başkanlığı Seçimlerine Katıldığını Açıkladı

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan adayı Mahmut Ören, önceki yıllarda kulübün çeşitli yönetim kademelerinde görev almış arkadaşlarıyla birlikte divan başkanlığı seçimlerine aday olduğunu duyurdu. Ören, Trabzonspor Kulübü Divan Kurulunun kulübün idari işlerine katılmamakla birlikte kulübün en önemli istişare organı olduğunu vurgulayarak, divan kurulunun Trabzonspor karakterine sahip çıkmanın yegane organlarından biri olduğunu belirtti. Ören, Trabzonspor'un birlik ve dayanışma içinde hareket etmesi durumunda başarılar elde edeceğine inandığını ifade etti ve Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu üyelerini kendisine oy vermeye davet etti.

27.02.2024 15:01
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Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan adayı Mahmut Ören, divan başkanlığı seçimlerine, önceki yıllarda kulübün çeşitli yönetim kademelerinde görev almış arkadaşlarıyla birlikte aday olduğunu söyledi.

Ören, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Trabzonspor Kulübü Divan Kurulunun, kulübün idari işlerine katılmamakla birlikte kulübün en önemli istişare organı olduğunu belirterek, "Başarılarla dolu kulüp tarihimizin hafızası niteliğini taşır. Bu hafıza zor günlerin çıkış yollarını ve çözümlerini de dimağında taşımaktadır. Birliğimizin ve geleceğimizin teminatıdır." dedi.

Divan kurulunun, kulüp bütünlüğünü sağlayarak Trabzonspor karakterine sahip çıkmanın yegane organlarından biri olduğunu kaydeden Ören, şöyle devam etti:

"Trabzonspor özüne ve kendi gücüne güvenerek yola çıktığı sürece adaletsizliğe gömülmüş olan Türk futbolunun da kurtuluşuna çare bulacak, Türk futbolunu bekleyen felaketten kurtulmanın önünü açacaktır ve Trabzonspor'da el birliği yapıldığında şanlı geçmişinde olduğu gibi kendi özüne ve kendi gücüne dayanarak zaferler kazanmayı sürdüreceğini inanıyorum. Unutmamalıyız ki biz birlik olursak yeni zaferler yaşarız."

Ören, Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu üyelerini, 2 Mart Cumartesi günü yapılacak Olağan Seçimli Divan Genel Kurulu'nda kendisine oy vermeye davet etti.

Kaynak: AA

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