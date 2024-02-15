Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan Adayı: Yarış Camiaya Yakışır Şekilde Sonuçlanacak - Son Dakika
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Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan Adayı: Yarış Camiaya Yakışır Şekilde Sonuçlanacak

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan Adayı: Yarış Camiaya Yakışır Şekilde Sonuçlanacak

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan adayı Hayrettin Hacısalihoğlu, divan başkanlığı yarışının tatsızlık yaşanmadan devam ettiğini ve sonucun tarafların kulüp sevgisini ön plana çıkaracağını belirterek, camiaya yakışır bir şekilde sonuçlanacağını söyledi. Hacısalihoğlu, adaylık sürecinde Trabzonsporluluk ve kulüp sevgisiyle tecrübeli arkadaşlarıyla hizmet etmek istediğini ifade etti. Divan Kurulu üyelerinin Trabzonspor'u en iyi şekilde temsil edeceğini vurgulayan Hacısalihoğlu, yönetimle uyum içinde çalışacaklarını ve gerektiğinde eleştirilerde bulunacaklarını belirtti.

15.02.2024 12:38  Güncelleme: 12:49
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Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan adayı Hayrettin Hacısalihoğlu, divan başkanlığı yarışının camiaya yakışır şekilde sonuçlanacağını söyledi.

Hacısalihoğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, divan başkanlığı yarışının tatsızlık yaşanmadan devam ettiğini belirterek, "Sonucuyla da tarafların kulüp sevgisini ön plana çıkaracağından, bütünlüğü korumaya devam edeceğinden kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

Adaylık sürecine ilişkin ise Hacısalihoğlu, "Trabzonsporluluk ve bordo mavi aşk nedeniyle bunca yılın deneyimiyle kendi alanlarında ve kulübümüzde tecrübeli, yetenekli değerli arkadaşlarımla camiamıza divan başkanı olarak hizmete devam etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Divan Kurulu üyelerinin, Trabzonspor'u her daim en iyi şekilde temsil edeceğini vurgulayan Hacısalihoğlu, "Yönetimle uyum içinde çalışacak, elimizi taşın altına koymamız istendiğinde gerekeni yapacak ve yanlışlarını gördüğümüzde uyaracağımızdan emin olabilirler." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan Adayı: Yarış Camiaya Yakışır Şekilde Sonuçlanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan Adayı: Yarış Camiaya Yakışır Şekilde Sonuçlanacak - Son Dakika
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