Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan Adayı Yusuf Ziya Yılmaz: \'Divan Başkanlığı Etkin Rol Oynamalı\'

Spor

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan adayı Yusuf Ziya Yılmaz, divan başkanlığı yarışı için 4 adayın fazla olduğunu söyledi.

Yılmaz, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, divan başkanının etkin rol oynaması gerektiğini belirterek, "Benim yoğurt yiyişime göre divan başkanlığı bu işe katkı yapabilirdi. Önce etkin bir denetim, sonra uyarı ve bilgilendirme, özet olarak bu." dedi.

Yılmaz, adaylık sürecine ilişkin, "Ben, 'Adaylıktan çekiliyorum' demiyorum. Ben bir yol açıyorum, ben bu yarışın içinde olmuyorum. Bu yarışı, yarış olmaktan çıkarıyorum. Ben bir çözüm önerisi sunuyorum. Trabzonspor'a yakışan şekilde divan başkanını seçelim." ifadesini kullandı.

"Yarın Başkan Ertuğrul Doğan, 'Yeter bırakıyorum' dediği zaman bir planınız var mı?" sorusunu dile getiren Yılmaz, "Trabzonspor'un hazırladığı bir plan var mı? Yok. Benim için var. Divan başkanlığı bir hizmet alanı, bu anlayışla aday oldum. Yarın Trabzonspor'un ihtiyacı olması durumda bu başkanlık veya yönetici olur. Hiç tereddüt etmeden ihtiyaç olursa yaparım." diye konuştu.