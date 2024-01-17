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Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen Mart'ta yapılacak genel kurulda aday olmayacağını açıkladı - Son Dakika
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Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen Mart'ta yapılacak genel kurulda aday olmayacağını açıkladı

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, martta yapılacak genel kurulda yeniden aday olmayacağını açıkladı. Sürmen, görev süresince camiaya layık olmaya çalıştıklarını belirtirken, yeni bir seçim sürecine girildiğini ve bu görevi yapabilecek yüzlerce insan olduğunu ifade etti. Sürmen, Trabzonspor'un hep payidar kalacağını vurgulayarak, görevde bulundukları süre boyunca kulübün mali ve idari krizlerinde çözüm ürettiklerini ve kulübün kaosa sürüklenmesini önlediklerini söyledi. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralına dair düzenlemelerin Türk futboluna olumlu bir etkisi olmadığını belirterek, altyapının önemine vurgu yaptı.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen Mart\'ta yapılacak genel kurulda aday olmayacağını açıkladı
17.01.2024 - 12:42,
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Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, martta yapılacak genel kurulda yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Sürmen, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, yönetim olarak 3 dönemdir görev yaptıklarını, zaman, sabır ve özveri isteyen bu görev süresince camiaya layık olmaya çalıştıklarını belirtti.

Önlerinde yeni bir seçim olduğunu dile getiren Sürmen, şöyle devam etti:

"Camiamızda bu görevi layıkıyla yapacak yüzlerce insan var. Bu görev zaman, sabır ve özveri isteyen bir görevdir. Kongre sürecine girilmesi ile gerek sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla, gerekse telefonla beni arayıp 'Abi aday değilsen adaylığı düşünüyorum, adaysan aday değilim' diyen ve bugüne kadar da 'adayım' diye açıklama yapmadan nezaketle benim kararımı bekleyen tüm bordo-mavi aşığı arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bu hem insan olarak beni mutlu etmiştir hem de divan kurulu olarak genelde doğru şeyler yaptığımızın işaretidir."

"Bizler bu görevlerde gelip geçici, Trabzonspor'umuz ise hep payidar kalacaktır." ifadelerini kullanan Sürmen, şu değerlendirmede bulundu:

"Önemli olan görevde bulunduğumuz sürece dair Trabzonspor tarihine hoş bir seda bırakmaktır. Ben ve her kararımızı ortaklaşa aldığımız çok değerli arkadaşlarımın hoş sedayı bıraktığını düşünüyorum. Bu nedenlerle yeni arkadaşların da bu görevlerde yer alıp Trabzonspor'a hizmet vermeleri gerektiğine inandığım ve en güçlü zamanda nöbeti genç arkadaşlara bırakıp, abilik yapmamın daha sağlıklı bir karar olacağına inandığım için yapılacak seçiminde aday olmamaya karar verdim."

Görevde bulundukları sürede yaptıkları çalışmalara ilişki de bilgi aktaran Sürmen, "2022-23 sezonunda, 2018 yılından daha ağır mali ve idari krize girmiştir. 2023 yılının ilk günlerinde artık gizlenemez hale gelen ve kulübe zarar vermesi an meselesi olan tarihimizin en ağır krizinde yine Trabzonspor'umuzun menfaatine uygun çözüm üretilmesine katkı sağlanarak, kulübümüzün muhtemel bir kaosa sürüklenmesi önlenmiştir. 2018 ve 2023 krizinin aşılmasında, divan başkanlığının çözüm çalışmalarına çok önemli katkılar veren kulübümüzün eski başkan, asbaşkan ve yöneticilere çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Sürmen, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yabancı kuralına dair yeni düzenlemelerinin Türk futbolunun kurtuluşuna dair olumlu hiçbir hüküm ifade etmediğini ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Önemli olan Türkiye'ye transfer edilecek yabancı futbolcuların kariyeri, yaşı, sağlık durumu ve kulüp bütçesi ile futbolcuya ödenen para oranı iken kulübede ya da sahada yabancı sayısı ile teselli bulunmak, abesle iştigal etmektir. Spor kulüplerimizin ve milli takımlarımızın geleceğinin altyapıdan geçtiğini görmeyen ya da görmek istemeyen yöneticilerin altyapı ile ilgileniyormuş gibi yapması, en sıradan maçlarda bile altyapıdan gelen futbolcuların kısa süreli de olsa şans bulamaması, TFF'nin çareyi yurt dışındaki Türk futbolcularda araması çözümü zorlaştırmaktadır."

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen Mart'ta yapılacak genel kurulda aday olmayacağını açıkladı - Son Dakika


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