Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı'na Mahmut Ören seçildi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan genel kurulda Mahmut Ören, Hayrettin Hacısalihoğlu ve Emin Kahraman başkanlık için yarıştı.
2 bin 70 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda kullanılan 1166 oyun 1124'ü geçerli sayıldı. Oyların 613'ünü alan Mahmut Ören, başkanlığa seçildi.
Hayrettin Hacısalihoğlu 278, Emin Kahraman ise 233 oy aldı.
Mahmut Ören, genel kurulun ardından yaptığı konuşmada, kendilerine gösterilen teveccühe layık olmaya çalışacaklarını söyledi.
Sorumluluklarının bilincinde her zaman kulübün yanında olacaklarını belirten Ören, "Divan Kurulu olarak şeffaf bir yönetim olacağımıza söz veriyoruz. Paydamız olan Trabzonspor sevdamızdır. Bizi tercih ettiğiniz için arkadaşlarımız adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Trabzonspor her şeyin üstündedir. Her zaman, her yerde Trabzonspor." diye konuştu.
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