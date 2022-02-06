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Trabzonspor, Emrehan Gedikli'yi getiriyor - Son Dakika

Trabzonspor, Emrehan Gedikli'yi getiriyor

06.02.2022 13:37
Trabzonspor, Emrehan Gedikli'yi getiriyor

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor transferde de hız kesmiyor.

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor transferde de hız kesmiyor. Bordo mavili kulüp, Bayern Leverkusen takımında forma giyen genç santrafor Emrehan Gedikli'yi sözleşme imzalamak için kente çağırdı.

Trabzonspor, genç santrafor Emrehan Gedikli transferinde son aşamaya geldi. Bordo-mavililer Almanya'nın Bayern Leverkusen takımında forma giyen 18 yaşındaki Emrehan Gedikli'yi renklerine bağlamak için kente davet etti. Leverkusen altyapısında yetişen 2003 doğumlu oyuncunun Almanya'dan İstanbul aktarmalı olarak bu gece Trabzon'da olması ve yarın sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Güncel piyasa değer 1 milyon Euro olan Gedikli'nin Bayern Leverkusen ile sözleşmesi 2023 yılı Haziran ayında bitecek.

9'UNCU TRANSFER

Trabzonspor, Emrehan Gedikli'yle anlaşma sağlanması halinde Kouassi, Visca, Puchacz, Yusuf Erdoğan, Enis Destan, Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen'in ardından 9'uncu transferini gerçekleştirmiş olacak.


Trabzonspor, Emrehan Gedikli'yi getiriyor
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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Leverkusen, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Emrehan Gedikli'yi getiriyor - Son Dakika Spor


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