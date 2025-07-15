Trabzonspor, Erzurum\'da Yüksek İrtifa Kampına Başladı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Erzurum'da bugün yüksek irtifa kamp merkezinde ilk antrenmanını yaptı.

27 Temmuz 2025 tarihine kadar Erzurum Büyükşehir Belediyesi Palandöken Yüksek İrtifa Merkezi'nde kampa giren Trabzonspor'da ilk antrenman, Teknik Direktör Fatih Tekke nezaretinde gerçekleştirildi. 15-27 Temmuz tarihleri arasında Erzurum'da yapılacak ikinci etap kamp kadrosunda 32 oyuncu bulunuyor. Bordo-mavili takımın Erzurum kampının ilk gününe John Lundstram izinli olduğu için katılmazken, Rayyan Banıya'nın ise fizyoterapist eşliğinde çalıştığı öğrenildi. Futbolcular, antrenmanda ısınma hareketleri ve koşunun ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Trabzonspor, Erzurum kampında hazırlık maçları da yapacak.

Trabzonspor'un Erzurum'daki kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım ve Erol Can Çolak

Defans: Arsenıy Batagov, Stefan Savıc, Rayyan Banıya, Wagner Pına, Mustafa Eskihellaç, Serdar Saatçı, Ali Şahin Yılmaz, Arif Boşluk, Arda Öztürk ve Taha Emre İnce

Orta saha: Batısta Mendy, John Lundstram, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Tım Jabol, Muhammed Cham, Göktan Gürpüz, Boran Başkan, Cihan Çanak, Oleksandr Zubkov, Edin Visca ve Anthony Nwakaeme

Forvet: Danylo Sıkan, Felıpe Augusto, Denıs Dragus, Enis Destan ve Paul Onuachu - ERZURUM