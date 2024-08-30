Trabzonspor, Eyüpspor maçı öncesi moral bulamadı

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İsviçre temsilcisi St. Gallen'e elenerek Avrupa defterini kapatan Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarına moralsiz başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda, St. Gallen ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma ve 5'e 2 çalışması yaptı. Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Cham da antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - TRABZON