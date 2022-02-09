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Trabzonspor, fan tokenlarda Avrupa'nın büyük takımlarıyla yarışıyor - Son Dakika

Trabzonspor, fan tokenlarda Avrupa'nın büyük takımlarıyla yarışıyor

09.02.2022 16:44
Trabzonspor, fan tokenlarda Avrupa'nın büyük takımlarıyla yarışıyor

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, fan tokenlarda Avrupa'nın büyük takımlarıyla yarışıyor.

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzon spor, fan tokenlarda Avrupa'nın büyük takımlarıyla yarışıyor.

Global Fan Token bilgi platformu www.fanmarketcap.com verilerine göre, Trabzonspor'un resmi taraftar tokenı $TRA Fan Token, 16 milyon dolara yaklaşan piyasa değeri ile Atletico Madrid, Roma, Arsenal gibi kulüpleri geride bıraktı.

Salgının hızlandırdığı dijital farkındalık ve yeni gelir arayışları, futboldaki rekabete de yeni bir boyut kazandırdı. Futbol kulüpleri, kendi adlarını taşıyan dijital varlıkları Fan Tokenlar ile de birbirleriyle rekabet ediyorlar.

Paris Saint-Germain, Juventus, Barcelona gibi dünya devlerinin Socios.com iş birliği ile hayata geçirdiği fan token projeleri, taraftar ve kulüp iletişimini dijital platformlarda sürdürülebilir kılmayı hedefliyor. Socios.com ile Fan Token çıkaran kulüpler bugüne kadar 200 milyon doların üzerinde bir gelir elde etti. 50'den fazla futbol kulübü ve farklı spor branşlarından çok sayıda organizasyonunun yer aldığı Socios.com ekosistemine 2020 yılında dahil olan Trabzonspor, bugün pazar hacmi ile ilk 10 sıra içinde yer aldı.

Ligde şampiyonluk mücadelesini sürdüren bordo-mavililere ait $TRA Fan Token, son 24 saatte yüzde 18 fiyat artışı elde etti. İlk arzında 5 dakikalık süre içinde 5 milyon lira gelir elde eden Trabzonspor, listelerde yükseldikçe daha fazla gelir elde edecek. Bordo-mavili taraftarlar da fan tokenlar sayesinde Trabzonspor'a maddi destek olabilecek.

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Spor Toto Süper Lig, Atletico Madrid, Trabzonspor, token, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, fan tokenlarda Avrupa'nın büyük takımlarıyla yarışıyor - Son Dakika Spor


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