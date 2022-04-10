Trabzonspor, Fatih Karagümrük hazırlıklarına ara vermeden başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor, Fatih Karagümrük hazırlıklarına ara vermeden başladı

10.04.2022 20:57
Trabzonspor, Fatih Karagümrük hazırlıklarına ara vermeden başladı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu ilan etmek için gün sayan Trabzonspor, ligin 33'üncü haftasında oynayacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu ilan etmek için gün sayan Trabzonspor, ligin 33'üncü haftasında oynayacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında dün oynanan Gaziantep FK karşılaşmasının ardından, gelecek hafta oynanacak Vavacars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.30'da yapılan antrenmanda bordo mavili oyuncular iki grup halinde çalıştı. İlk grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirirken diğer oyuncular dinamik ısınma, pas ve koordinasyon çalışmaları yaptı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idman turnuvayla sona erdi.

UĞURCAN, DORUKHAN VE HÜSEYİN İZİNLİ

Bordo mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır, dedesi Hacı Hüseyin Çakır'ın vefatı nedeniyle Abdullah Avcı'dan izin alarak idmana katılmadı. Oyunculardan Dorukhan Toköz ile Hüseyin Türkmen de bugünü izinli olarak geçirdi. Trabzonspor, yarın yapacağı 1 günlük iznin ardından Vavacars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına Salı günü devam edecek.


Trabzonspor, Fatih Karagümrük hazırlıklarına ara vermeden başladı
Trabzonspor, Fatih Karagümrük hazırlıklarına ara vermeden başladı
Trabzonspor, Fatih Karagümrük hazırlıklarına ara vermeden başladı
Trabzonspor, Fatih Karagümrük hazırlıklarına ara vermeden başladı
Trabzonspor, Fatih Karagümrük hazırlıklarına ara vermeden başladı
Trabzonspor, Fatih Karagümrük hazırlıklarına ara vermeden başladı
Trabzonspor, Fatih Karagümrük hazırlıklarına ara vermeden başladı
Trabzonspor, Fatih Karagümrük hazırlıklarına ara vermeden başladı
Trabzonspor, Fatih Karagümrük hazırlıklarına ara vermeden başladı
YORUMLAR
500
Uğurcan Çakır'ın acı günü! Dedesi Hüseyin Çakır hayatını kaybetti Uğurcan Çakır'ın acı günü! Dedesi Hüseyin Çakır hayatını kaybetti Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yle 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yle 0-0 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Fatih Karagümrük hazırlıklarına ara vermeden başladı - Son Dakika


Son Dakika
20:58 Şampiyonluk yarışındaki Manchester City ile Liverpool'un maçı nefes kesti
20:32 Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi? sorusu soruldu! Demirtaş: Günü geldiğinde tartışılır
20:30 Fenerbahçe tribünlerinde çarpıcı Messi pankartı açıldı!
20:23 Arjantin'de tarladaki seslere koştu! Küçük çocuğu kaçıran yaratıkla karşılaştı
20:04 Domenec Torrent'ten derbi öncesi: Yüzde yüz hazır
19:41 Dev maç öncesi İsmail Kartal'dan taraftara sürpriz çağrı!
19:23 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk gol geldi! Tempo çok yüksek
19:22 10 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 32 kişi vefat etti, 5 bin 609 yeni vaka tespit edildi
18:55 Fenerbahçe Safiport, Euroleague'de ikinci oldu
18:54 Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Ailesinden dikkat çeken sözler paylaşıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 21:06:47. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Fatih Karagümrük hazırlıklarına ara vermeden başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement