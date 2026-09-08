Trabzonspor, Fatih Tekke'nin ayrılığında futbolcularla iletişim sorunu iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Fatih Tekke'nin ayrılığında futbolcularla iletişim sorunu iddialarını yalanladı

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Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Fatih Tekke'nin ayrılık sürecinin futbolcularla yaşanan iletişim problemleriyle ilişkili olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Ayrılığın karşılıklı anlaşma ve sözleşme hükümlerine göre sonuçlandırıldığı, hak edişlerin tamamının ödendiği belirtildi.

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Fatih Tekke'nin ayrılık sürecinin futbolcularla yaşadığı iddia edilen iletişim problemleriyle ilişkili olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın ve yayın organlarında teknik direktör Tekke'nin kulüpten ayrılık sürecine ilişkin gerçeği yansıtmayan çeşitli iddiaların yer aldığı belirtildi.

Fatih Tekke'nin ayrılık sürecinin futbolcularla yaşadığı iddia edilen iletişim problemleriyle ilişkili olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu ayrılık süreci, taraflar arasında karşılıklı olarak müzakere edilmiş ve sözleşme hükümleri doğrultusunda karşılıklı anlaşma yoluyla sonuçlandırılmıştır. Ayrılık sürecinde taraflar arasındaki sözleşmede yer alan hükümler esas alınmış, Fatih Tekke'nin ayrılık tarihine kadar doğmuş olan hak edişlerinin tamamı kendisine ödenmiştir. Bunun dışında sözleşme kapsamında taraflar açısından herhangi bir ilave yükümlülük doğmamıştır."

Kaynak: AA

Fatih Tekke, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Fatih Tekke'nin ayrılığında futbolcularla iletişim sorunu iddialarını yalanladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor, Fatih Tekke'nin ayrılığında futbolcularla iletişim sorunu iddialarını yalanladı - Son Dakika
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