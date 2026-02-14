Trabzonspor - Fenerbahçe: İlk Yarı 2-2 Berabere

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Asensio'nun sağ kanattan yerden ortasında arka direkte Skriniar'ın vuruşunda Lovik topu kale çizgisi üzerinden çıkardı.
7. dakikada Pina'nın savunma arkasına uzun pasında topla buluşan Muçi'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
14. dakikada İsmail Yüksek'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'nın solundan filelere gitti. 1-1
28. dakikada Pina'nın sağ taraftan ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıktı.
33. dakikada Pina'nın sağ taraftan ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda top kaleci Ederson'da kaldı.
34. dakikada Augusto'nun uzak mesafeden vuruşunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı ikim hamlede kontrol etti.
35. dakikada sol kanattan Asensio'nun pasında ceza sahasında topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu'nun sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2
43. dakikada Lovik'in sol taraftan ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti. 2-2
Hakemler: Halil Umut Meler, Çağlar Uyarcan, Bersan Duran
Trabzonspor: Onana, Pine, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Augusto, Muçi, Mustafa Eskihellaç, Onuachi
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Okay Yokuşlu, Bouchouari, Nwakaeme, Ozan Tufan, Savic, Umut Nayir, Salih Malkaçoğlu, Boran Başkan
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Guendouzi, Kante, Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Talisca
Yedekler: Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Fred, Yiğit Efe Demir, Musaba, Levent Mercan, Cherif, Dorgeles Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın
Goller: Muçi (dk. 7), Onuachu (dk. 43) (Trabzonspor), Talisca (dk. 14), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Talisca, Guendouzi (Fenerbahçe), Augusto, Onana, Lovik (Trabzonspor) - TRABZON
