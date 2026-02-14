Trabzonspor - Fenerbahçe: İlk Yarı 2-2 Berabere - Son Dakika
Trabzonspor - Fenerbahçe: İlk Yarı 2-2 Berabere

Trabzonspor - Fenerbahçe: İlk Yarı 2-2 Berabere
14.02.2026 21:13
Trendyol Süper Lig 22. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. İlk yarı gollerle dolu geçti.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Asensio'nun sağ kanattan yerden ortasında arka direkte Skriniar'ın vuruşunda Lovik topu kale çizgisi üzerinden çıkardı.

7. dakikada Pina'nın savunma arkasına uzun pasında topla buluşan Muçi'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

14. dakikada İsmail Yüksek'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'nın solundan filelere gitti. 1-1

28. dakikada Pina'nın sağ taraftan ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıktı.

33. dakikada Pina'nın sağ taraftan ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda top kaleci Ederson'da kaldı.

34. dakikada Augusto'nun uzak mesafeden vuruşunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı ikim hamlede kontrol etti.

35. dakikada sol kanattan Asensio'nun pasında ceza sahasında topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu'nun sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2

43. dakikada Lovik'in sol taraftan ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti. 2-2

Hakemler: Halil Umut Meler, Çağlar Uyarcan, Bersan Duran

Trabzonspor: Onana, Pine, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Augusto, Muçi, Mustafa Eskihellaç, Onuachi

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Okay Yokuşlu, Bouchouari, Nwakaeme, Ozan Tufan, Savic, Umut Nayir, Salih Malkaçoğlu, Boran Başkan

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Guendouzi, Kante, Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Talisca

Yedekler: Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Fred, Yiğit Efe Demir, Musaba, Levent Mercan, Cherif, Dorgeles Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın

Goller: Muçi (dk. 7), Onuachu (dk. 43) (Trabzonspor), Talisca (dk. 14), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Talisca, Guendouzi (Fenerbahçe), Augusto, Onana, Lovik (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor - Fenerbahçe: İlk Yarı 2-2 Berabere - Son Dakika

SON DAKİKA: Trabzonspor - Fenerbahçe: İlk Yarı 2-2 Berabere - Son Dakika
