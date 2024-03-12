Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Tyler Boyd'a 1 milyon Euro tazminat ödeyecek

FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş Kulübü'nün eski futbolcusu Tyler Boyd'a yaklaşık 1 milyon Euro tazminat ödemesine hükmetti. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılan açıklamada, Boyd'a fesih tazminatı olarak 956 bin Euro'nun 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyecek yıllık yüzde 5 faizi ile birlikte ödeneceği belirtildi.