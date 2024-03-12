Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde antrenman yaparak dinamik ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maç ile sona erdi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

12.03.2024 20:41  Güncelleme: 20:47
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, dünü izinli geçiren futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili ekip yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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