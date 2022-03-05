Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'da - Son Dakika
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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'da

05.03.2022 20:07
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'da

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak lider Trabzonspor, İstanbul'a geldi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak lider Trabzonspor, İstanbul'a geldi.

Saat 18.45'te özel uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafileyi, bordo-mavili taraftarlar coşkuyla karşıladı. Teknik direktör Abdullah Avcı'ya çiçek takdim eden ve deneyimli çalıştırıcının lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, futbolcularla da fotoğraf çektirdi.Taraftarlar, kafileyi alarak kamp yapacağı otele götürmek üzere havalimanına gelen takım otobüsünün havalimanından ayrıldığı sırada şampiyonluk tezahüratları yaparak takımını uğurladı.

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'da - Son Dakika


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