Trabzonspor - Fenerbahçe Maçında Taraftarlar Sahaya Girdi

Fenerbahçe, Trabzonspor'u mağlup ederek yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı

Trendyol Süper Lig'de konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler, gol düellosuna sahne olan maçta Fred'in 2 ve Michy Batshuayi'nin de tek golüyle 3-2 kazanarak puanını 79'a çıkardı. Fenerbahçe, son 19 maçta sadece beraberlikler yaşayarak Trabzonspor'u da mağlup etti.