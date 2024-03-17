Trabzonspor - Fenerbahçe Maçında Taraftarlar Sahaya Girdi - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor - Fenerbahçe Maçında Taraftarlar Sahaya Girdi

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrasında Trabzonspor taraftarları sahaya girdi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bordo-mavili taraftarlar büyük bir coşkuyla sahaya inerek takımlarını kutladı.

17.03.2024 22:47  Güncelleme: 22:50
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı bitiş düdüğüyle birlikte bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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