Trabzonspor-Fenerbahçe Maçının Ardından Tutuklu Taraftarlar Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor-Fenerbahçe Maçının Ardından Tutuklu Taraftarlar Serbest Bırakıldı

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından tutuklanan taraftarlardan son ikisi de serbest bırakıldı. Bu kararla birlikte içeride tutuklu bulunan Trabzonspor taraftarı kalmadı. Tutuklanan taraftarlar, Fenerbahçeli oyunculardan şikayetçi olmuş ve şikayetlerinin işleme alınmasını bekliyorlar.

05.04.2024 18:12  Güncelleme: 18:15
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Trabzonspor, Fenerbahçe maçının ardından tutuklu bulunan iki taraftar daha serbest bırakıldı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının bitiş düdüğüyle birlikte yaşanan saha olayları sonrası tutuklanan taraftarlardan bazıları daha önce serbest bırakılmıştı. Tutuklu bulunan son iki taraftar için de bugün tahliye kararı çıktı. Böylelikle içeride tutuklu bulunan Trabzonspor taraftarı kalmadı.

Fenerbahçeli oyunculardan şikayetçiler

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından tespit edilerek tutuklanan taraftarlar Fenerbahçeli oyunculardan şikayetçi olmuştu. Bugüne kadar sarı-lacivertli oyuncularla ilgili herhangi bir işlem yapılmazken, serbest bırakılan bordo-mavili taraftarlar ise sürecin takipçisi olacaklarını şikayetlerinin işleme alınmasını beklediklerini ifade etti. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor-Fenerbahçe Maçının Ardından Tutuklu Taraftarlar Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor-Fenerbahçe Maçının Ardından Tutuklu Taraftarlar Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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