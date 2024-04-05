Trabzonspor-Fenerbahçe Maçının Ardından Tutuklu Taraftarlar Serbest Bırakıldı

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının ardından tutuklu bulunan iki taraftar daha serbest bırakıldı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının bitiş düdüğüyle birlikte yaşanan saha olayları sonrası tutuklanan taraftarlardan bazıları daha önce serbest bırakılmıştı. Tutuklu bulunan son iki taraftar için de bugün tahliye kararı çıktı. Böylelikle içeride tutuklu bulunan Trabzonspor taraftarı kalmadı.
Fenerbahçeli oyunculardan şikayetçiler
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından tespit edilerek tutuklanan taraftarlar Fenerbahçeli oyunculardan şikayetçi olmuştu. Bugüne kadar sarı-lacivertli oyuncularla ilgili herhangi bir işlem yapılmazken, serbest bırakılan bordo-mavili taraftarlar ise sürecin takipçisi olacaklarını şikayetlerinin işleme alınmasını beklediklerini ifade etti. - TRABZON
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Aysu Türkoğlu, Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı geçişini tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Türkoğlu, ailesi, sevenleri ve vatandaşlar tarafından Milas-Bodrum Havalimanı'nda karşılandı. Türkoğlu, gelecek hedefinin New York'taki Manhattan olduğunu belirtti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun Gülnar-Mersin etabı sona erdi. İkinci etapta sporcular, 153,3 kilometrelik parkuru tamamladı. Yarışma, Mezitli ilçesi Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde son buldu. Alman sporcu Roman Duckert genel klasmanda birinci oldu. Tarsus-Mersin etabı ise yarın gerçekleştirilecek.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 34. haftasında sahasında konuk edeceği 1461 Trabzon FK maçı öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas oyunları ve sonuçlandırma çalışmalarıyla hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Bazı futbolcuların tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam ederken, Omar Colley ile Al Musrati antrenmanda yer almadı. Beşiktaş, yarın İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçı için kente gelerek, bölge insanlarına Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izletmek istediklerini söyledi. Özbek, maçın gelirinin depremzedelere bağışlanacağını ve bölge insanının moral motivasyonunu yükseltmek istediklerini belirtti.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden motosikletlilere cezai işlem uygulandı. Yapılan çalışmalarda 61 sürücü denetlendi ve 41 sürücüye ceza kesildi.
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