Trabzonspor, Fenerlilerin kabuslarına giren futbolcuyla görüşmeler başladı

Trabzonspor'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Bordo-mavili ekip, Olympiakos'un sol kanat oyuncusu Georgios Masouras'ı gündemine aldı.

FENERBAHÇE'YE 2 GOL ATMIŞTI

61saat'in haberine göre; Bordo-mavili takım, Olympiakos forması giyen sol kanat oyuncusu Georgios Masouras için görüşmelere başladı. Georgios Masouras, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u ağırladığı ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldığı maçta attığı 2 golle yıldızlaşan isim olmuştu.