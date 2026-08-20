Trabzonspor, Ferencvaros'a 1-0 Mağlup - Son Dakika
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Trabzonspor, Ferencvaros'a 1-0 Mağlup

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Salah ilk 11'de.

Nurullah CABRİ/TRABZON,

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Igor Pajac, Bojan Zobenica, Ivan Mihalj

TRABZONSPOR: Onana, Pina (Dk. 83 Mustafa Eskihellaç), Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Cabral, Melih Kabasakal, Bouchouari (Dk. 46 Malinovskyi), Salah, Saviolo (Dk. 63 Muçi), Umut Nayir (Dk. 46 Aral Şimşir), Onuachu

FERENCVAROS: Dibusz, Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu (Dk. 89 Zohore), Corbu, Rommens (Dk. 61 Kanichowskyi), Zachariassen (Dk. 78 Osvath), O'Dowda, Yusuf (Dk. 61 Adam Nagy), Joseph (Dk 78 Lisztes)

GOL: Dk. 17 Zachariassen (Ferencvaros)

KIRMIZI KART: 90+6 Nwaiwu (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Yusuf, Zachariassen, Nagy, Borbely, Osvath, Kanichowsky, (Ferencvaros) -

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

8'inci dakikada Onana'nın uzun pasında topla buluşan Salah kaleci Dibusz ile karşı karşıya kaldı. Salah'ın vuruşunda kaleci topu kurtardı.

13'üncü dakikada Pina'nın ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Onuachu'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.

17'nci dakikada Nagy'in ceza sahasına ortasında topa yükselen Zachariassen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1.

36'ncı dakikada ceza sahası içinde Cabral'dan sıyrılan Yusuf'un vuruşunda kaleci Onana topu kornere çeldi.

37'nci dakikada Salah'ın pasında topla buluşan Umut Nayir'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Ferencvaros'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

49'uncu dakikada Malinovskyi ara pasında ceza sahasında topla buluşan Salah'ın vuruşunda top direğin yanın auta çıktı.

55'inci dakikada Saviolo'nun ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Onuachu'nun kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topta Salah'ın kafa vuruşunu savunma uzaklaştırdı.

58'inci dakikada Yusuf'un pasında ceza sahasında Joseph'in vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı.

70'inci dakikada Salah'In pasında ceza sahasında topla buluşan Pina'nın vuruşunda kaleci Dibusz topu kornere çıkardı.

90+6'ncı dakikada Nwaiwu rakibine yaptığı sert hareket sonrası direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Karşılaşma konuk takım Ferencvaros'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

TEKKE'DEN 5 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in ilk haftasında 1-1 biten Kasımpaşa maçının ardından ilk 11'de 5 değişiklik yaptı. Savic, Mustafa Eskihellaç, Malinovskyi, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir maça yedek kulübesinde başlarken, Cenk Özkacar, Cabral, Melih Kabasakal, Mohamed Salah ve Umut Nayir maça ilk 11'de başladı.

SALAH İLK 11'DE

Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı yıldız Mohamed Salah, Papara Park'ta ilk resmi maçına çıktı. İlk 11'de maça başlayan Salah'a Trabzonspor taraftarı büyük ilgi gösterdi.

FATİH TEKKE İLK KEZ AVRUPA MAÇINDA

Rus ekibi Zenit ile UEFA Avrupa Kupası kazanan Fatih Tekke, teknik direktör olarak ilk Avrupa maçına Papara Park'ta Ferencvaros karşısında çıktı.

ISAAC KEARNY PAPARA PARK'TA

Mohamed Salah hayranı ve Liverpool taraftarı Isaac Kearney maçı izlemek için Trabzon'a geldi. Doğuştan Wolf-Hirschhorn sendromu bulunan Kearney maç öncesi Trabzonspor taraftarına üçlü çektirdi. Serominye ise Mohamed Salah ile çıktı.

Kaynak: DHA

Ferencvaros, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Ferencvaros'a 1-0 Mağlup - Son Dakika

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