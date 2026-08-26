Trabzonspor, Ferencvaros'a Hazır! - Son Dakika
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Trabzonspor, Ferencvaros'a Hazır!

Trabzonspor, Ferencvaros\'a Hazır!
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Trabzonspor, Ferencvaros'la oynayacağı UEFA maçı için Budapeşte'ye gitti. 5 eksik var.

TRABZONSPOR, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında yarın deplasmanda karşılaşacağı Macaristan temsilcisi Ferencvaros maçı öncesi Trabzon'daki hazırlıklarını tamamlayarak Budapeşte'ye gitti.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında 27 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer bugün saat 12.15'te THY'e ait özel uçakla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye hareket etti.

KADRODA 5 EKSİK

Trabzonspor'un 21 kişiden oluşan Ferencvaros maçı kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Stefan Savic, Cenk Özkaçar, Samet Akaydın, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Ernest Muçi, Noah Saviolo, Mohamed Salah, Umut Nayır, Paul Onuachu, Rene Mitongo"

Bordo-mavililerde sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Tim Jabol Folcarelli, Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu ile ilk maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olan Chibuike Nwaiwu ve yeni transfer Fabinho kadroda yer almadı.

Trabzonspor, Ferencvaros maçı öncesi son antrenmanını bu akşam TSİ 20.00'da karşılaşmanın oynanacağı Groupama Arena'da gerçekleştirecek. Teknik direktör Fatih Tekke ile bir futbolcunun katılacağı basın toplantısı ise antrenman öncesinde TSİ 19.15'te yine maçın oynanacağı statta düzenlenecek. Basın toplantısının ardından Trabzonspor'un gerçekleştireceği antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak.

Kaynak: DHA

Ferencvaros, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Ferencvaros'a Hazır! - Son Dakika

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