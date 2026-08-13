Trabzonspor, Ferencvaros ile Eşleşti

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek olan Trabzonspor'un rakibi Macaristan temsilcisi Ferencvaros oldu.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi eleyerek adını play-off turuna yazdıran Ferencvaros, bordo-mavili ekiple eşleşti. Trabzonspor, eşleşmedeki ilk maçını 20 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos Perşembe günü deplasmanda gerçekleştirilecek. Bordo-mavililer, bu turu geçmesi halinde adını UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yazdıracak.