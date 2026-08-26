Trabzonspor, Ferencvaros\'la Rövanşa Çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk olacak olan Trabzonspor, Avrupa Kupalarında 157.maçına çıkıyor. Evinde rakibine 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, sahadan turu getirecek skoru elde etmek için mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında 27 Ağustos Perşembe günü saat 21: 30'da deplasmanda Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u ağırlayacak olan Trabzonspor, Avrupa Kupaları tarihindeki 157'ncı maçına çıkacak.

Trabzonspor'un Avrupa'da 157. randevusu

Trabzonspor, Ferencvaros karşılaşmasıyla birlikte Avrupa arenasındaki 157. maçını oynayacak. Bordo-mavililer, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 156 maçta 56 galibiyet, 39 beraberlik ve 61 yenilgi aldı. Bu maçlarda 194 gol atarken, kalesinde ise 209 gol gördü.

En farklı galibiyet

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz temsilcisi, 2007-2008 sezonu UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederken, bu skor geride kalan 155 maçtaki en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı. Trabzonspor, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu.

Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

Tanıdık rakip

Macaristan futbolunun en başarılı kulüpleri arasında yer alan Ferencvaros, Trabzonspor'a yabancı bir rakip değil. Bordo-mavililer, Macar temsilcisiyle daha önce 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda karşı karşıya geldi. Trabzonspor, deplasmanda oynadığı mücadelede Ferencvaros'a 3-2 mağlup olurken, sahasında rakibini 1-0 yenmeyi başardı. Ancak bordo-mavililer, Avrupa'da yoluna devam edemedi.

Macar ekiplerine karşı 5 maç

Trabzonspor, Avrupa kupalarında bugüne kadar Macaristan temsilcileriyle 5 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda o dönemki adı Videoton FC olan Fehervar FC ile karşılaştı. İki takım arasındaki her iki mücadele de 0-0'lık eşitlikle tamamlanırken, penaltı atışlarında 4-2 mağlup olan Trabzonspor Avrupa kupalarına veda etti.

Macar temsilcisiyle daha önce 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda karşı karşıya geldi. Trabzonspor, deplasmanda oynadığı mücadelede Ferencvaros'a 3-2 mağlup olurken, sahasında rakibini 1-0 yenmeyi başardı. Ancak bordo-mavililer, o sezon grubunu geçerek Avrupa'da yoluna devam edemedi. Bu sezon ise Karadeniz ekibi rakibine evinde 1-0 mağlup oldu.

Hedef turu getirecek galibiyet

Trabzonspor, sahasında oynadığı ilk maçta 1-0 mağlup olsa da Ferencvaros karşısında rövanş maçında turu getirecek skoru elde etmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer, rakibine üstünlük sağlaması halinde lig aşamasında mücadele edecek.