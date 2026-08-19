Trabzonspor Ferencvaros Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi Play-Off'unda yarın oynayacağı Ferencvaros karşılaşmasının hazırlıklarını, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bugün tamamladı. Sakatlığı biten Ernest Muçi de antrenmanda yer aldı.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda yarın karşılaşacağı Ferencvaros maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde bugün saat 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Basın mensuplarına 15 dakikalık bölümü açık olan antrenmana sakatlık sürecini atlatan Ernest Muçi de katıldı.
Kaynak: İHA
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