Trabzonspor Ferencvaros Maçı Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Trabzonspor Ferencvaros Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor Ferencvaros Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi Play-Off'unda yarın oynayacağı Ferencvaros karşılaşmasının hazırlıklarını, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bugün tamamladı. Sakatlığı biten Ernest Muçi de antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda yarın karşılaşacağı Ferencvaros maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde bugün saat 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Basın mensuplarına 15 dakikalık bölümü açık olan antrenmana sakatlık sürecini atlatan Ernest Muçi de katıldı.

Kaynak: İHA

Ernest Muçi, Ferencvaros, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Ferencvaros Maçı Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor Ferencvaros Maçı Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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