Trabzonspor, Flavio'yu Al Taawon'a kiraladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Flavio'yu Al Taawon'a kiraladı

22.07.2022 23:43
Trabzonspor, Flavio'yu Al Taawon'a kiraladı

Trabzonspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio'yu Suudi Arabistan ekiplerinden Al Taawon'a kiraladı.

Trabzonspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio'yu Suudi Arabistan ekiplerinden Al Taawon'a kiraladı.

Bordo-mavili ekibin transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Flavio Mederios da Silva'nın, Altaawoun Saudi FC'ye, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar, satın alma opsiyonlu olarak kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altaawoun Saudi FC, kulübümüze, kiralama bedeli olarak 200.000.-USD ödeme yapacaktır. Altaawoun Saudi FC, satın alma opsiyonunu kullanması halinde, Kulübümüze, 2.000.000.-USD sözleşme fesih bedeli ödeyecektir." - TRABZON

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Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Flavio'yu Al Taawon'a kiraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor, Flavio'yu Al Taawon'a kiraladı - Son Dakika
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