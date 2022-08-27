Trabzonspor, Süper Lig'in son gol kralı Umut Bozok ile prensip anlaşmasına vardı! - Son Dakika
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Trabzonspor, Süper Lig'in son gol kralı Umut Bozok ile prensip anlaşmasına vardı!

27.08.2022 14:03

Trabzonspor, Fransa ekibi Lorient takımında top koşturan Umut Bozok ile prensip anlaşmasına vardı. Bordo-mavililer, başarılı golcü ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. 25 yaşındaki santrfor, Kasımpaşa'da geçen sezon kiralık olarak forma giymiş ve Süper Lig'de gol kralı unvanına sahip olmuştu.

Geçen sezon Süper Lig'de fırtınalar estiren Umut Bozok'un yeni adresi Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer bonservisi Lorient'te olan 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Fransız ekibi ile her konuda anlaştı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenip yolunu UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürecek olan Trabzonspor, bir süredir görüştüğü Lorient ile 25 yaşındaki oyuncu Umut Bozok'un transferi konusunda anlaşma sağladı. Süper Lig'den Galatasaray'ın da transfer listesinde olan santrfor, bordo mavili ekiple 3 yıllık anlaşmaya imza atacak. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, oyuncuyu birkaç gün içerisinde kente getirerek takıma dahil edecek.

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Kaynak: DHA

Trabzonspor, Umut Bozok, Lorient, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Süper Lig'in son gol kralı Umut Bozok ile prensip anlaşmasına vardı! - Son Dakika

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