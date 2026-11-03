Trabzonspor, Freiburg maçı hazırlığında Wagner Pina için doğum günü pastası kesti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzonspor, Freiburg maçı hazırlığında Wagner Pina için doğum günü pastası kesti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, Freiburg maçı hazırlığında Wagner Pina için doğum günü pastası kesti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3'üncü haftasında Papara Park'ta oynayacağı Freiburg maçının hazırlığını Thomas Reis yönetiminde sürdürdü. Antrenman öncesinde Wagner Pina için doğum günü pastası kesildi; takım hazırlığı yarın tamamlayacak.

TRABZONSPOR, UEFA Konferans Ligi'nin 3'üncü haftasında sahasında oynayacağı Freiburg maçının hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili ekipte antrenman öncesinde Wagner Pina için doğum günü kutlaması yapıldı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3'üncü haftasında Papara Park'ta konuk edeceği Freiburg maçının hazırlıklarına bugün saat 13.00'te yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışması yaptı.

Bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde futbolcu Wagner Pina için doğum günü pastası kesildi. Takım arkadaşları ve teknik heyet, Pina'nın doğum gününü kutladı.

Trabzonspor, Freiburg maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

MAÇ ÖNCESİ MEDYA PROGRAMI BELLİ OLDU

Öte yandan, Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nin 3'üncü haftasında 5 Kasım Perşembe günü Freiburg ile oynayacağı karşılaşma öncesindeki resmi medya programı da belli oldu. Buna göre bordo-mavili ekip, 4 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanın ilk 15 dakikasını basına açacak. Teknik Direktör Thomas Reis ve bir futbolcunun katılması beklenen basın toplantısı ise saat 16.00'da Papara Park'ta düzenlenecek.

Konuk ekip Freiburg ise aynı gün saat 12.30'da Almanya'da gerçekleştireceği antrenmanın ilk 15 dakikasını basına açacak. Alman ekibinin maç öncesi basın toplantısı ise saat 21.00'da Papara Park'ta yapılacak.

Kaynak: DHA
Thomas ReisPapara ParkTrabzonsporDoğum GünüKonferansFreiburgSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
Fenerbahçe’de Lukaku patladı: Mutlu değilim Fenerbahçe'de Lukaku patladı: Mutlu değilim
Yapay zeka Galatasaray-Stuttgart maçının skorunu verdi İşte kazanan Yapay zeka Galatasaray-Stuttgart maçının skorunu verdi! İşte kazanan
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
18:19
ABD’de ara seçim Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
ABD'de ara seçim! Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
18:09
Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar Sonrası şaşırttı
Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar! Sonrası şaşırttı
18:07
Bu illerde oturanlar dikkat Bakanlık harita paylaşıp uyardı
Bu illerde oturanlar dikkat! Bakanlık harita paylaşıp uyardı
16:57
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
16:49
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
16:37
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 18:56:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Freiburg maçı hazırlığında Wagner Pina için doğum günü pastası kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android