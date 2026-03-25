Trabzonspor Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.03.2026 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Galatasaray maçı için antrenmanlara başladı. Eksik oyuncular dikkat çekti.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 28'inci haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına bugün saat 17.00'da yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma çalışması gerçekleştirildi.

Rondo çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi. Bordo mavililer, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

EKSİK ÇALIŞTILAR

Trabzonspor'un bugünkü antrenmanında Türkiye A Milli Takımı'nda yer alan Mustafa Eskihellaç, ülkelerinin milli takımlarında yer alan Stefan Savic, Paul Onuachu, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Christ Inao Oulai Wagner Pina ile sakatlıkları sebebiyle tedavileri devam eden Edin Visca ve Arseniy Batagov yer almadı.

Kaynak: DHA

Antrenman, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 21:17:52. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.