Trabzonspor Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 28'inci haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına bugün saat 17.00'da yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma çalışması gerçekleştirildi.

Rondo çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi. Bordo mavililer, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

EKSİK ÇALIŞTILAR

Trabzonspor'un bugünkü antrenmanında Türkiye A Milli Takımı'nda yer alan Mustafa Eskihellaç, ülkelerinin milli takımlarında yer alan Stefan Savic, Paul Onuachu, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Christ Inao Oulai Wagner Pina ile sakatlıkları sebebiyle tedavileri devam eden Edin Visca ve Arseniy Batagov yer almadı.