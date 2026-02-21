Trabzonspor, Gaziantep FK ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor, Gaziantep FK ile Karşılaşıyor

Trabzonspor, Gaziantep FK ile Karşılaşıyor
21.02.2026 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Gaziantep FK ile 23. hafta maçında yarın karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK, lig tarihinde 14. kez karşı karşıya gelecekler.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, yarın saat 16.00'da deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bordo-mavililer geride kalan 22 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 45 puanla 3. sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 28 puanla 9. sırada bulunuyor.

Trabzonspor 13 maçtır rakibine yenilmiyor

Trabzonspor, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı son 13 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-mavililer, söz konusu periyotta 8 galibiyet ve 5 beraberlik alarak rakibine karşı üstünlük sağladı. Karadeniz ekibinin 27 golüne Gaziantep FK 11 golle karşılık verdi.

Deplasmanda Trabzonspor üstün

Trabzonspor, Süper Lig'de Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer bu süreçte 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek rakibi karşısında dış sahada da üstünlüğünü sürdürdü. İki takım arasında Gaziantep'te oynanan maçlarda bordo-mavililer 8 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Çağdaş Altay düdük çalacak

Gaziantep FK - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Bilal Gören ile Suat Güz yapacak. İlker Yasin Avcı da dördüncü hakem olarak görev yapacak. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Gaziantep FK, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Gaziantep FK ile Karşılaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu
Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor
Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur!
Hadise, annesinin doğum gününü kutladı: Aşk bahçem, annem... Hadise, annesinin doğum gününü kutladı: Aşk bahçem, annem...
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Galatasaray tarihi maça sahaya Darüşşafaka öğrencileriyle çıkmış Galatasaray tarihi maça sahaya Darüşşafaka öğrencileriyle çıkmış

13:28
İran’dan savaşa hazırlık gibi hamle Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
13:06
Numan Kurtulmuş’tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart
Numan Kurtulmuş'tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart
12:58
Sıkıntı büyük: Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Sıkıntı büyük: Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
12:45
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
12:29
Hırsızlık için girdi, anneyi boğup kızını bıçakladı Caninin kimliği şoke etti
Hırsızlık için girdi, anneyi boğup kızını bıçakladı! Caninin kimliği şoke etti
12:08
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 14:24:18. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Gaziantep FK ile Karşılaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.