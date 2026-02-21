Trabzonspor, Gaziantep FK ile Karşılaşıyor

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK, lig tarihinde 14. kez karşı karşıya gelecekler.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, yarın saat 16.00'da deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bordo-mavililer geride kalan 22 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 45 puanla 3. sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 28 puanla 9. sırada bulunuyor.

Trabzonspor 13 maçtır rakibine yenilmiyor

Trabzonspor, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı son 13 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-mavililer, söz konusu periyotta 8 galibiyet ve 5 beraberlik alarak rakibine karşı üstünlük sağladı. Karadeniz ekibinin 27 golüne Gaziantep FK 11 golle karşılık verdi.

Deplasmanda Trabzonspor üstün

Trabzonspor, Süper Lig'de Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer bu süreçte 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek rakibi karşısında dış sahada da üstünlüğünü sürdürdü. İki takım arasında Gaziantep'te oynanan maçlarda bordo-mavililer 8 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Çağdaş Altay düdük çalacak

Gaziantep FK - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Bilal Gören ile Suat Güz yapacak. İlker Yasin Avcı da dördüncü hakem olarak görev yapacak. - TRABZON