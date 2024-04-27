Trabzonspor, Gaziantep FK maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde antrenman yaptıktan sonra kampa girdi. Maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

27.04.2024 20:31  Güncelleme: 20:32
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde antrenman yaptı.

Trabzonsporlu futbolcular, antrenmanın ardından kampa girdi.

Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Kaynak: AA

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