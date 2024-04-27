Trabzonspor, Gaziantep FK maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde antrenman yaptı.
Trabzonsporlu futbolcular, antrenmanın ardından kampa girdi.
Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
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