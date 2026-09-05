Trabzonspor, Gençlerbirliği ile ligde 75. kez karşılaşacak - Son Dakika
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Trabzonspor, Gençlerbirliği ile ligde 75. kez karşılaşacak

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Trabzonspor ile Gençlerbirliği, yarın ligde 75. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki 74 maçta bordo-mavililer 41-14 galibiyet üstünlüğü kurarken, Trabzonspor geçen sezon oynadığı 2 maçı da kaybetti.

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, yarın ligde 75. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde iki takım arasındaki 74 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 41-14 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 140 gol attı, kalesinde 74 gol yedi.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 37 karşılaşmanın 25'inde galibiyet elde etti.

Bordo-mavililer, 7 karşılaşmada sahadan beraberlikle, 5'inden ise yenilgiyle ayrıldı.

Trabzonspor geçen sezonki 2 maçı da kaybetti

Trabzonspor, Süper Lig'de geçen sezon oynadığı 2 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Bordo-mavili takım, geçen sezonun ilk yarısında Ankara'da karşılaştığı rakibine 4-3 yenildi.

Karadeniz ekibi, sezonun ikinci yarısındaki müsabakada ise evinde başkent temsilcisine 3-0 mağlup oldu.

En farklı galibiyetler Trabzonspor'dan

İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor aldı.

Bordo-mavili takım, 1993-1994 sezonunda sahasında 6-0, 1989-1990 sezonunda 6-1 galip gelirken deplasmanda en farklı galibiyetleri ise 1989-1990 ve 2012-2013 sezonunda 4-0'lık sonuçlarla elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Gençlerbirliği ile ligde 75. kez karşılaşacak - Son Dakika

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