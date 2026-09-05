Trabzonspor, Gençlerbirliği ile ligde 75. kez karşılaşacak
Trabzonspor ile Gençlerbirliği, yarın ligde 75. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki 74 maçta bordo-mavililer 41-14 galibiyet üstünlüğü kurarken, Trabzonspor geçen sezon oynadığı 2 maçı da kaybetti.
Trabzonspor ile Gençlerbirliği, yarın ligde 75. kez karşı karşıya gelecek.
Ligde iki takım arasındaki 74 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 41-14 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 140 gol attı, kalesinde 74 gol yedi.
Trabzon'daki maçlar
Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 37 karşılaşmanın 25'inde galibiyet elde etti.
Bordo-mavililer, 7 karşılaşmada sahadan beraberlikle, 5'inden ise yenilgiyle ayrıldı.
Trabzonspor geçen sezonki 2 maçı da kaybetti
Trabzonspor, Süper Lig'de geçen sezon oynadığı 2 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.
Bordo-mavili takım, geçen sezonun ilk yarısında Ankara'da karşılaştığı rakibine 4-3 yenildi.
Karadeniz ekibi, sezonun ikinci yarısındaki müsabakada ise evinde başkent temsilcisine 3-0 mağlup oldu.
En farklı galibiyetler Trabzonspor'dan
İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor aldı.
Bordo-mavili takım, 1993-1994 sezonunda sahasında 6-0, 1989-1990 sezonunda 6-1 galip gelirken deplasmanda en farklı galibiyetleri ise 1989-1990 ve 2012-2013 sezonunda 4-0'lık sonuçlarla elde etti.
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