Trabzonspor, Gineli forvet Franculino ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Gineli forvet Franculino ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Gineli forvet Franculino ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı
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Trabzonspor, Midtjylland forması giyen Gineli futbolcu Franculino Gludo Dju'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo-mavili kulüp, oyuncu için Danimarka ekibine 17 milyon avro fesih bedeli ödeyecek ve bonuslar verecek. Franculino, her sezon için 2 milyon 125 bin avro garanti ücret alacak.

Trabzonspor, Gineli futbolcu Franculino Gludo Dju'yu 4+1 yıllığına renklerine bağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, futbolcu Franculino Gludo Dju'nun kesin transferi konusunda Midtjylland Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Anlaşmaya göre Midtjylland Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 5 yıla yayılmış 8 taksit halinde 17 milyon avro ve şarta bağlı bonuslar ödeneceği aktarılan açıklamada, "Ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 15'i ödenecektir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Franculino Gludo Dju ile 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya her bir futbol sezonu için 2 milyon 125 bin avro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2030-2031 futbol sezonu için 2 milyon 406 bin 250 avro garanti ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,7'si oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Midtjylland, Trabzonspor, Danimarka, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Gineli forvet Franculino ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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