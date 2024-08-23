Trabzonspor Gol Yollarında Sorun Yaşıyor - Son Dakika
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Trabzonspor Gol Yollarında Sorun Yaşıyor

Trabzonspor Gol Yollarında Sorun Yaşıyor

Trabzonspor, son dört maçta gol atma başarısı gösteremedi. UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı. Gol yollarındaki sıkıntısı gözler önüne serildi.

23.08.2024 10:56
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Trabzonspor, gol yollarında yaşadığı sorunlarla dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, oynadıkları son dört maçta gol atma başarısı gösteremedi.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi St. Gallen ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve gol yollarındaki sıkıntısı gözler önüne serildi. Bordo-mavililer, oynadıkları son 4 maçta rakip kaleye gol atmayı başaramadı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Slovakya temsilcisi Rozumberok ile oynadığı iki maçta 3 gol atarken, bu maçların ardından Avrupa ve Süper Lig'de oynadığı 4 resmi karşılaşmada gol yollarında etkisiz kaldı. Bordo-mavililer, 0.75 gol ortalamasıyla bu alanda düşük bir performans sergiledi.

Lawrence Ati'yi geçemediler

UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam eden Trabzonspor, deplasmanda oynadığı ilk maçta İsviçre temsilcisi St. Gallen'e karşı, önceki maçlara göre daha iyi bir performans sergilemesine rağmen, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Kaleci Lawrence Ati'yi geçmekte zorlanan Karadeniz ekibi, evinde oynayacağı rövanş maçında tur için umutlandırdı.

Sıra forvette

Trabzonspor, Muhammet Cham transferinin ardından forvet transferini sonuçlandırmak istiyor. Başkan Ertuğrul Doğan, transferlerle yakından ilgilenirken, Onuachu ve Weghorst için İngiliz kulüplerinin dirençlerinin kırılmasını bekliyor. Southampton, Trabzonspor'un ısrarı karşısında halen daha beklenen seviyelere gelmezken, en ciddi yaklaşım ise Karadeniz ekibinden bu oyuncuya yapılmış durumda. Weghorst'un kulübü ise ödeme konusunda nakit isteği noktasında israrı sürerken, oyuncuda beklemeye geçmiş durumda. Ekonomik olarak kulübü zor durumda bırakmak istemeyen Başkan Ertuğrul Doğan, bu transferlerin Trabzonspor'un şartlarına gelmesi halinde gerçekleşebileceği konusundaki tavrını ise kulüplere karşı sürdürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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