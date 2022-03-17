Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 42. randevuda - Son Dakika
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Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 42. randevuda

17.03.2022 09:57
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 42. randevuda

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Rize'de oynanacak maçla ligde 42. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Rize'de oynanacak maçla ligde 42. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 41 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 27-5 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 85 gole, Çaykur Rizespor 33 golle karşılık verebildi.

Trabzonspor, deplasmanda 20 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

İki takım arasında Trabzon'da oynanan ilk maç bordo-mavili takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 42. randevuda - Son Dakika


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