Trabzonspor ile Gençlerbirliği yarın 75. kez karşılaşacak - Son Dakika
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Trabzonspor ile Gençlerbirliği yarın 75. kez karşılaşacak

Trabzonspor ile Gençlerbirliği yarın 75. kez karşılaşacak
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Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın saat 20.00'de Papara Park Stadı'nda Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Ligde 4 puanla 11'inci sırada olan Trabzonspor, geçen haftaki mağlubiyetin ardından galibiyetle moral bulmak isterken, 7 puanla 2'nci sıradaki Gençlerbirliği deplasmandan puan hedefliyor.

Trabzonspor ile Gençlerbirliği Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın yapacakları maçla 75'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 74 maçta Trabzonspor'un 41, Gençlerbirliği'nin 14 galibiyeti bulunurken, 19 karşılaşma da beraberlik ile sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Papara Park Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Süper Lig'de 4 puanla 11'inci sırada yer alan Trabzonspor galip gelerek geçtiğimiz hafta deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler karşısında aldığı mağlubiyeti unutmak istiyor. 7 puanla 2'nci sırada bulunan Gençlerbirliği ise deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

TRAZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Gençlerbirliği takımları arasındaki rekabet 1970 yılında 2'nci Lig maçıyla başladı. İki takım o günden bugüne kadar 74'ü Süper Lig, 6'sı 2'nci Lig ve 7'si Türkiye Kupası olmak üzere 87 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçlardan Trabzonspor'un 50, Gençlerbirliği'nin 15 galibiyeti bulunurken 22 maç ise berabere sonuçlandı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda Gençlerbirliği filelerine 169 gol gönderirken, kalesinde 86 gol gördü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor ile Gençlerbirliği yarın 75. kez karşılaşacak - Son Dakika

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