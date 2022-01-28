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Trabzonspor ile Gervinho arasında yeni sözleşme - Son Dakika

Trabzonspor ile Gervinho arasında yeni sözleşme

28.01.2022 16:04
Trabzonspor ile Gervinho arasında yeni sözleşme

Trabzonspor, devre arası gelmeden kadrosuna kattığı Gervinho arasında yeni bir sözleşme imzalandı.

Trabzonspor, devre arası gelmeden kadrosuna kattığı Gervinho arasında yeni bir sözleşme imzalandı.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Gervinho arasındaki, 01.07.2021 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılmak sureti ile sonlandırılmış olup, oyuncumuzla şirketimiz arasında, 01.07.2022 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli yeni bir anlaşma yapılmıştır. Yapılan yeni anlaşma ile oyuncumuzun eski sözleşmesindeki hakları korunmuştur." - TRABZON

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Trabzonspor, Gervinho, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor ile Gervinho arasında yeni sözleşme - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzonspor ile Gervinho arasında yeni sözleşme - Son Dakika
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