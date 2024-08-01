Trabzonspor ile Ruzomberok arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi - Son Dakika
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Trabzonspor ile Ruzomberok arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Trabzonspor ile Ruzomberok arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İlk yarıda Trabzonspor'un birçok gol pozisyonu bulunmasına rağmen gol atmayı başaramadı.

01.08.2024 21:23
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Stat: Papara Park

Hakemler: Nenad Minakovic, Nikola Borovic, Bosko Bozovic

Trabzonspor: Uğucan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Lundstram, Ozan Tufan, Visca, Cihan Çanak, Trezeguet, Dragus

Ruzomberok: Furhwald, Mojzis, Maly, Gabriel, Tucny, Luteran, Lavrincik, Gomola, Gerec, Chrien, Hladik

Sarı kart: Dk. 36 Cihan Çanak (Trabzonspor)

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Trabzonspor ile Ruzomberok arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

12. dakikada soldan ceza alanına giren Trezeguet'in, kaleye gönderdiği topa arka direk dibinde Visca dokunamayınca bordo-mavililer, mutlak bir golden oldu.

23. dakikada sağ tarafta Visca'nın pasında, altıpas çizgisi üzerinde Trezeguet'in şutunda, kaleci Furhwald iki hamlede topu kontrol ederek büyük bir tehlikeyi önledi.

28. dakikada Tucny'in soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Chrien'in kafa vuruşunda, top az farkla üsten auta gitti.

36. dakikada kaleci Uğurcan Çakır, konuk takıma gol izni vermedi. Sağ taraftan yapılan ortada Hladik'in çıkardığı topu altıpas içinde Chrien kaleye gönderdi. Ancak Uğurcan, karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa uzanarak iki hamlede kontrol etti.

İlk yarı golsüz sona erdi.

Kaynak: AA

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