Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, orta saha oyuncusu Olha Ovdiychuk'u renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kadın futbol takımımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kulübünde forma giyen, aynı zamanda Ukrayna Kadın Milli Futbol Takımı'nın önemli isimleri arasında yer alan 32 yaşındaki futbolcu Olha Ovdiychuk'u kadrosuna kattı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Ovdiychuk'un 77 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'na Yeni Transfer - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?