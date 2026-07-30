Trabzonspor Kadın Takımı'na Jae-Eun Song Katıldı
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Güney Koreli orta saha oyuncusu Jae-Eun Song'u transfer etti.
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, orta saha oyuncusu Jae-Eun Song'u renklerine bağladı.
Kulübün açıklamasında, "Kadın Futbol Takımımız, Güney Kore Kadın Milli Futbol Takımı'nda yer alan 29 yaşındaki futbolcu Jae-Eun Song'u kadrosuna kattı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, milli sporcunun 17 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Kaynak: AA
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