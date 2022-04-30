Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'dan şampiyonluk paylaşımı - Son Dakika
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Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'dan şampiyonluk paylaşımı

30.04.2022 23:11
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'dan şampiyonluk paylaşımı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak, 2021-2022 futbol sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyon olan Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, şampiyonluk paylaşımı yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak, 2021-2022 futbol sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyon olan Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, şampiyonluk paylaşımı yaptı.

Çakır, sosyal medya hesabından, " Kazım Koyuncu'ya, Dozer Cemil'e, selam olsun Özkan Sümer'e. Selam olsun son parasıyla deplasmana gidenlere. Selam olsun bordo-mavi uğruna can verenlere. Selam olsun Trabzon'u,Trabzonspor'u görmeden sevenlere. Şampiyonuz Eren'im, selam olsun." paylaşımında bulundu.

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Spor Toto Süper Lig, Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Şampiyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'dan şampiyonluk paylaşımı - Son Dakika


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