Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonsporlu Siopis'ten Bakasetas'a: Ona sahip olduğum için çok şanslıyım

Kaynak: AA

Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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