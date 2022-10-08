Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

08.10.2022 14:39
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 10 Ekim Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 10 Ekim Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, rondo ve dayanıklılık çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

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Kaynak: AA

Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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