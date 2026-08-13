Trabzonspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, Kasımpaşa ile maç öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Takım hazırlıklarını tamamlayacak.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından rondo çalışması yaptı. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Kaynak: AA
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