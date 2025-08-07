Trabzonspor, Kazeem Olaigbe ile Anlaştı

TRABZONSPOR, Kazeem Olaigbe'i 5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Trabzonspor, dün kente gelen Kazeem Olaigbe ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Bordo-mavili ekipten KAP'a yapılan açıklamada, Belçikalı futbolcu için kulübü Rennes 3 taksitte 5 milyon Euro ödeneceği ifade edildi. Öte yandan futbolcunun başka bir kulübe transfer olması halinde ödenen bedel düşüldükten sonra kalan kısmın yüzde 15'i de Rennes'e verilecek.

22 yaşındaki kanat oyuncusu gelecek yıl 1 milyon 350 bin Euro, 2026-2027 sezonu için 1 milyon 350 bin Euro, 2027-2028 sezonu için 1 milyon 400 bin Euro, 2028-2029 sezonu için 1 milyon 500 bin Euro, 2029-2030 sezonu için 1 milyon 600 bin Euro garanti ücret kazanacak.