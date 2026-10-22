Trabzonspor, Konferans Ligi'nde Hearts'ı 2-0 yenerek ikinci haftayı kapattı

Trabzonspor, Konferans Ligi'nde Hearts'ı 2-0 yenerek ikinci haftayı kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Trabzonspor, İskoç ekibi Hearts'ı 2-0 yendi. Salah 32. dakikada penaltıdan ve Dju 58. dakikada fileleri havalandırırken, Cabral 90+5. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Lawrence Visser, Ruben Wyns, Mathias Hillaert (Belçika)
Trabzonspor: Onana, Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Cenk Özkaçar, Cabral, Mendy (Dk. 87 Fabinho), Folcarelli (Dk. 71 Aral Şimşir), Bouchouari (Dk. 71 Pina), Saviolo (Dk. 87 Kuzey Akçay), Salah (Dk. 71 Ozan Tufan), Dju
Hearts: Reus, Borchgrevink (Dk. 44 Kingsley), Fagan-Walcott, McCart, Mato, Miller (Dk. 74 Kerjota), Magnusson, Altena, Guendouz (Dk. 74 McPake), Braga (Dk. 90+2 Kabore), Wilson (Dk. 74 Williams)
Goller: Dk. 32 (Penaltıdan) Salah, Dk. 58 Dju (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+5 Cabral (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Samet Akaydin (Trabzonspor) Dk. 11 Miller, Dk. 20 Borchgrevink, Dk. 90 McPake (Hearts)
UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Trabzonspor, İskoç ekibi Hearts'ı 2-0 mağlup etti.
58. dakikada Salah ile verkaç yapan Dju'nun ceza alanı içinden sert şutunda top, kaleci Reus'un sağından filelere gitti: 2-0.
83. dakikada Saviolo'nun ceza alanı dışından şutunda kaleci Reus, topu kontrol etti.
90+5'inci dakikada ikinci sarı kartı gören Cabral, oyun dışı kaldı.
Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
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