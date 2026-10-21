Trabzonspor, Konferans Ligi'nde yarın Hearts'ı konuk edecek; ilk maçını 4-2 kazandı - Son Dakika
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Trabzonspor, Konferans Ligi'nde yarın Hearts'ı konuk edecek; ilk maçını 4-2 kazandı

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Trabzonspor, Konferans Ligi'nin ikinci haftasında yarın saat 19.45'te Hearts'ı konuk edecek. İlk maçında KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 yenen bordo-mavililer, Hearts'ı yenerek haftayı kayıpsız geçmeyi hedefliyor; Batagov, Onuachu ve Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında yarın İskoçya'nın Hearts takımını konuk edecek.

Papara Park'ta saat 19.45'te başlayacak müsabakayı, Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Visser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Mathias Hillaert yapacak.

Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını deplasmanda 4-2 mağlup eden bordo-mavili ekip, Hearts müsabakasını da kazanarak ikinci haftayı da kayıpsız geçmeye çalışacak.

Bordo-mavili takımda müsabaka öncesinde Batagov, Onuachu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Kaynak: AA
TrabzonsporKonferansHeartsSporSon Dakika

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