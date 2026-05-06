Trabzonspor-Konyaspor 50. Maçına Çıkıyor

06.05.2026 03:29
Trabzonspor ve TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de yarın 50. karşılaşmalarına çıkacak.

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, yarın Konya'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 49 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 25-12 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 80 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 58 gol gördü.

Konya'da en çok beraberlik

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşısında Konya'da oynanan karşılaşmada en çok beraberlik sonucu alındı.

Söz konusu 24 maçta bordo-mavililer, 8 galibiyet yaşadı. Konya temsilcisi 6 kez kazanırken 10 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

Trabzonspor, son 5 deplasman maçında tek galibiyet aldı

Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor önünde son 5 lig maçının sadece 1'ini kazandı.

Söz konusu dönemdeki 2 maç beraberlikle tamamlanırken, 2 karşılaşmada da ev sahibi takım galip geldi.

İki takım arasında 2020-2021 sezonunda oynanan karşılaşma 1-1, 2021-2022 sezonundaki müsabaka ise 2-2 beraberlikle sona erdi. 2022-2023 sezonunda ise TÜMOSAN Konyaspor 2-1 galip geldi.

2023-2024 sezonunda oynanan müsabaka bordo-mavililerin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken geçen sezon da ev sahibi takım sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

İki takım arasında Trabzon'da oynanan sezonun ilk maçını Trabzonspor 3-1 kazandı.

Kaynak: AA

